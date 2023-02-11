Женуть на "забій": до чого Росію приведе тактика "витратних військ"

Росія під час війни проти України на тлі втрат вимушено розробила тактику використання своїх солдатів як дешевого ресурсу. Це дозволяє окупантам виявляти позиції українських військових. Однак ця тактика не далекоглядна.

Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона, у колонці на Comment is Freed проаналізував, як Росія відправляє своїх військових на "забій", пише 24 Канал.

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Які переваги дає тактика росіянам

Як пише військовий дослідник, російська тактика використання витратних військ передбачає рух проти українських ліній, "одні під дією наркотиків, а інші – під дулом автоматів, з мізерними шансами вижити".

Їхня жертва допомагає виявити розташування українських ліній, щоб їх можна було краще обстрілювати артилерією, а також виснажує захисників, щоб вони були менш здатними впоратися, коли витратні матеріали замінюють більш професійними та краще оснащеними підрозділами,

– пише Фрідман.

Професор наголошує, що ця тактика може виявитися недієвою у довгостроковій перспективі. Зокрема, він нагадав про так зване "народне ополчення" на Донбасі, яке підтримується Росією.

Фрідман зазначив, що бойовики від самого початку використовували живу силу як витратний матеріал, зокрема в кровопролитних боях за Сєвєродонецьк влітку 2022 року.

У підсумку так зване "народне ополчення" зазнало катастрофічних втрат, що максимально знизили бойову цінність піхоти. Через відповідну тактику живими залишилися лише командири батальйонів, полків та бригад й артилеристи.

Росія зазнає катастрофічних втрат в Україні