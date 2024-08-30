Росія вдарила по Сумах, у Криму прогриміли вибухи: хронологія 919 дня війни
Уже 919 добу триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. Агресор продовжує терор цивільних і намагається захопити дедалі більше наших територій.
Про головні новини 30 серпня, боротьбу українців проти російських загарбників і нові воєнні злочини окупантів — пише 24 Канал.
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Окупанти скаржаться на атаку дронів у кількох областях, – Курській, Бєлгородській і Воронезькій. Але, з заяви загарбників, найбільше – у Брянській. "Кримський вітер" повідомив про 4 вибухи. Зокрема, 3 біля аеродрому та 1 біля залізничної станції Кіровське. Вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум, у результаті чого спалахнула пожежа. Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям прохання щільно зачинити вікна та двері й по можливості не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки, Попередньо, в результаті ворожого удару є потерпілі. Росія використовує Ту-95МС для обстрілів України, але певні фактори свідчать про обмеженість ресурсів цих літаків. Аналітики Defense Express вказують на старіння фюзеляжів літаків, обмеження у кількості ракет, які може нести літак. Крім того, Кремль може одночасно обслуговувати, ймовірно, лише до 8 одиниць таких бомбардувальників. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що хоч і ознайомлена з новинами, але не може підтвердити відповідну інформацію, оскільки США не залучені до розслідування. Водночас посадовиця наголосила на незмінній ролі Вашингтона в цій війні – продовжувати навчання та оснащення українських пілотів, які прибувають до США. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав партнерів зняти обмеження з України щодо ударів по території Росі та санкцій проти ізраїльських міністрів. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.назвав ці пропозиції "нерозважливими" й закликав до "збереження миру та уникнення ескалації конфліктів".
Над Брянщиною й не тільки вночі літали дрони
Вночі у Криму лунали вибухи: під ударом міг опинитися аеродром Кіровське
У Сумах пожежа після авіаудару ворога: влада звернулася до містян із проханням
– закликають в ОВА.
Як Росія вичерпує ресурс літаків Ту-95МС
Пентагон США вперше прокоментував втрату F-16 в Україні та загибель пілота
Сійярто розкритикував пропозиції Борреля щодо України та Ізраїлю
Окупанти скаржаться на атаку дронів у кількох областях, – Курській, Бєлгородській і Воронезькій. Але, з заяви загарбників, найбільше – у Брянській.
"Кримський вітер" повідомив про 4 вибухи. Зокрема, 3 біля аеродрому та 1 біля залізничної станції Кіровське.
Вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум, у результаті чого спалахнула пожежа.
Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям прохання щільно зачинити вікна та двері й по можливості не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки,
Попередньо, в результаті ворожого удару є потерпілі.
Росія використовує Ту-95МС для обстрілів України, але певні фактори свідчать про обмеженість ресурсів цих літаків.
Аналітики Defense Express вказують на старіння фюзеляжів літаків, обмеження у кількості ракет, які може нести літак. Крім того, Кремль може одночасно обслуговувати, ймовірно, лише до 8 одиниць таких бомбардувальників.
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що хоч і ознайомлена з новинами, але не може підтвердити відповідну інформацію, оскільки США не залучені до розслідування.
Водночас посадовиця наголосила на незмінній ролі Вашингтона в цій війні – продовжувати навчання та оснащення українських пілотів, які прибувають до США.
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав партнерів зняти обмеження з України щодо ударів по території Росі та санкцій проти ізраїльських міністрів.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.назвав ці пропозиції "нерозважливими" й закликав до "збереження миру та уникнення ескалації конфліктів".