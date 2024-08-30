Росія вдарила по Сумах, у Криму прогриміли вибухи: хронологія 919 дня війни

Уже 919 добу триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. Агресор продовжує терор цивільних і намагається захопити дедалі більше наших територій.

Про головні новини 30 серпня, боротьбу українців проти російських загарбників і нові воєнні злочини окупантів — пише 24 Канал.

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