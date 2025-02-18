Росія вимагає від України поступитися ще більшою частиною територій, – ISW
- Російський представник в ООН Васілій Небензя заявив, що Україна "має поступитися" частинами Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, які ще не окуповані Росією, пише ISW.
- Росія також вимагає, щоб Україна стала "демілітаризованою" нейтральною державою, не приєднуючись до жодних альянсів.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув можливість територіальних поступок з боку Росії в майбутніх переговорах.
Постійний представник Росії в ООН Васілій Небензя заявив, що Україна вже "безповоротно втратила" окуповані території. Російський посадовець цинічно сказав, що наша держава має поступитися ще частиною своїх регіонів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.
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Росія знову вимагає територіальних поступок від України
Небензя під час засідання Ради Безпеки ООН 17 лютого заявив, що Україна "безповоротно втратила" Крим, а також частину Донецької та Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Водночас постпред Росії в ООН цинічно натякнув, що мирні переговори повинні "виправити" ситуацію в цих областях, і що Україна "повинна поступитися рештою частин цих чотирьох областей, які зараз контролює".
Небензя вимагає, щоб Україна поступилася приблизно 30% території Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які зараз не окуповані Росією. Наразі російські війська окупували приблизно 99% території Луганської області,
– мовиться у звіті.
Росіянин також вимагав, щоб Україна в майбутньому стала "демілітаризованою" нейтральною державою, а також щоб наша країна не приєднувалася до жодних альянсів чи блоків з безпеки.
Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув можливість того, що Росія піде на територіальні поступки під час майбутніх переговорів.
Зрештою аналітики стверджують, що заява російського постпреда в ООН повторює слова президента Росії Владіміра Путіна, який у червні 2024 року заявив, що Україна "має вивести свої війська і передати Росії будь-які неокуповані території в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях".