Окупанти втратили ще один Су-34: хронологія 804 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 804 добу. Окупанти продовжують терор мирного населення й не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.
Про головні новини 7 травня, ситуацію на фронті, успіхи Сил оборони, нові воєнні злочини росіян пише 24 Канал.
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Військова контррозвідка Польщі стверджує, що Путін може провести мініоперацію проти країн Балтії. Диктатор вже готовий до можливої операції, наприклад, у Нарві або на шведських островах. The Independent пише, що Росія припинила використовувати Кримський міст для постачання зброї на фронт після атак України. Рух транспорту на мосту практично відсутній, вантажні потяги не курсують протягом трьох місяців. Окупанти заявили про загибель льотчиків винищувача-бомбардувальника Су-34. Літак виконував бойове завдання в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області.
Путін може провести мініоперацію проти однієї з країн Балтії
Росія припинила використовувати Кримський міст для постачання зброї на фронт
У Росії заявили про втрату екіпажу Су-34
Військова контррозвідка Польщі стверджує, що Путін може провести мініоперацію проти країн Балтії. Диктатор вже готовий до можливої операції, наприклад, у Нарві або на шведських островах.
The Independent пише, що Росія припинила використовувати Кримський міст для постачання зброї на фронт після атак України. Рух транспорту на мосту практично відсутній, вантажні потяги не курсують протягом трьох місяців.
Окупанти заявили про загибель льотчиків винищувача-бомбардувальника Су-34. Літак виконував бойове завдання в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області.