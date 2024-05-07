Окупанти втратили ще один Су-34: хронологія 804 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 804 добу. Окупанти продовжують терор мирного населення й не полишають спроб захопити дедалі більше наших територій. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Про головні новини 7 травня, ситуацію на фронті, успіхи Сил оборони, нові воєнні злочини росіян пише 24 Канал.

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