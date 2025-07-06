У Росії засекретили дані про народжуваність і смертність

Російська федеральна служба державної статистики перестала публікувати будь-які дані про демографічну ситуацію в країні. Це стосується як народжуваності, так і смертності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Настоящее время".

До теми В аеропортах Росії – колапс: сотні пасажирів годинами не випускають через загрозу БпЛА

Що відомо про засекречування демографічних даних у Росії

Журналісти зазначають, що в огляді соціально-економічного становища Росії за травень, який вийшов цього тижня, розділ Демографія – відсутній. Демографічних даних також немає й у відповідному розділі на сайті Росстату, там останнє оновлення було в березні.

У виданні уточнюють, що мовиться про дані, які стосуються кількості народжень і смертей, шлюбів і розлучень, міграції та загальної чисельності населення.

Журналісти нагадали, що у травні стало відомо, що демографи, які працюють в Росії, можуть отримати приховані владою дані статистики лише для службового користування – під особистий розпис. Про це повідомив демограф Олексій Ракша, який раніше звернув увагу, що Росстат припинив публікувати статистику з міграції та загальної чисельності населення, а також статистику народжень і смертей за регіонами.

Після оприлюднення цієї інформації Росія внесла Ракшу до списку "іноземних агентів".