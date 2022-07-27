У росіян серйозні проблеми: військовий експерт оцінив резерви ворога

Російська армія втратила вже понад 40 тисяч своїх солдат та сотні одиниць техніки. Тож вороже військо – деморалізоване, особливо, через проблеми з резервами.

Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ба більше, ЗСУ щодня допомагають окупантам позбутися їхнього мотлоху. Так, вони втратили майже 50% свого особового складу, яке залучили до повномасштабної війни проти України.

Увага Можливість перекинути техніку до Херсона ще залишається, росіяни знають місця, – активіст

За його словами, зараз у росіян справді виникають серйозні проблеми з ресурсами. Річ у тім, що тим російським підрозділам, які присутні, все частіше починають обіцяти ротацію – вони зазнають втрат, а моральний стан низький. Однак вони не встигають зібрати достатньо сил для цього.

Що цікаво, наприклад, є інформація, що зараз відправлятимуть воювати вже й регулярні сили поліції, навіть тих, хто вже вийшов на пенсію,

– зазначив Мусієнко.

І додав, що парадокс ситуації полягає у тому, що росія хизується начебто величезним мобілізаційним потенціалом, однак реально це не так. Зараз ці резерви намагаються збирати по усій країні.

Крім цього, деякі військові відмовляються їхати воювати. І не тому, що вони раптом стали свідомими щодо того, які злочини чинить їхня армія проти українців. Головна причина – вони бояться загинути й скаржаться на невиплачені гроші та "погані сухпайки", додав фахівець.

Мусієнко оцінив резерви ворога: дивіться відео

Втрати окупантів

Зауважимо, що ЗСУ ліквідували вже понад 40 тисяч росіян. Загалом від 24 лютого загальні втрати росії у війні проти України склали:

особового складу – 40 070 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1738 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин – 3971 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 883 (+3) одиниць;

РСЗВ – 258 одиниць і ще багато чого іншого.

Проблеми з логістикою через Антонівський міст

Ввечері 26 липня ЗСУ завдали потужних ударів по Антонівському мосту в Херсоні. Він служить переправою, що сполучає Херсон з окупованими частинами Лівобережжя.

Внаслідок атаки українських військових Антонівський міст отримав значні ушкодження. Через це окупанти можуть мати великі проблеми із логістикою, адже саме через цей міст ворог міг забезпечувати чи взагалі вивести свої війська з захопленої території на захід від річки Дніпро.

Дивіться також – в Херсоні підірвали авто з двома колаборантами: відео