Тривають інтенсивні бої: росіяни хочуть оточити Куп'янськ і штурмують уночі

У смузі Східного угруповання військ ЗСУ зараз тривають інтенсивні бойові дії. Противник продовжує тиснути та зосереджувати свої сили на Лиманському та Куп'янському напрямках.

За минулу добу Сили оборони відбили 17 атак противника – 10 на Куп'янському і 7 на Лиманському напрямках. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш, пише 24 Канал.

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Сили оборони знищили 165 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку

"У смузі Східного угруповання військ зараз тривають інтенсивні бойові дії, противник продовжує тиснути та зосереджувати свої сили на Лиманському та Куп'янському напрямках", – сказав Євлаш.

Він зазначив, що противник продовжує застосовувати РСЗВ, ствольну артилерію, танки та важку броньовану техніку. Крім того, ворог не припиняє завдавати авіаударів з літаків Су-25, Су-35, а також застосовує гелікоптери Ка-52 "Алігатор".

Під час бойових зіткнень Силам оборони України вдалося знищити 165 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку та ліквідувати чимало техніки.

Росіяни штурмують навіть уночі

Ілля Євлаш розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку Росія застосовує такі підрозділи як "шторм-z". Окупанти намагаються "роздробити" підрозділи, щоб ускладнити їх знищення українською артилерією та розрахунками безпілотників.

Спікер повідомив, що росіяни намагаються штурмувати вночі в погану погоду.

За його словами, Росія активно застосовує артилерію і працює по позиціях українських військових з максимально крайніх граничних дистанцій, щоб убезпечити свої артилерійські системи від влучань українських контрбатарейних підрозділів, а також виявлення та завдання ударів FPV-дронами.

Євлаш додав, що на Лимано-Куп'янському напрямку противник зосереджує великі масиви бронетехніки. Спікер сказав, що росіяни, зазнавши великих втрат, відновлюються і з часом знову вдаються до наступу.

Росія хоче оточити Куп'янськ

Ілля Євлаш заявив, що росіяни намагаються атакувати українські сили на Куп'янському напрямку з метою оточити Куп'янськ та вийти на рубіж річки Оскіл, щоб пробити собі сухопутний коридор до Борової.

Однак спікер наголосив, що спроби окупантів штурмувати оборонні загородження – безуспішні. Росіяни зазнають великих втрат і відходять назад.

Він повідомив, що на Лимано-Куп'янському напрямку противник продовжує тиснути в районі Макіївки, Сеньківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, а також поблизу Торського.

За його словами, ворог не припиняє використовувати штурмові загони "шторм-z", різні мотострілецькі й танкові підрозділи.

Найбільше Росія використовує підрозділи 20-ї, 6-ї та 1-ї танкової армії з намаганням прорвати оборону українських військ. Проте українські військові тримають оборону і завдають втрат ворогу.

У Генштабі повідомили про ситуацію на фронті

Протягом доби, за даними Генштабу ЗСУ, на фронті відбулось 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.