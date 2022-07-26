Росіяни були шоковані, коли почався третій етап війни, – Подоляк про постачання західної зброї

Несподіваний початок третього етапу війни шокував російських окупантів. Логістика загарбників була серйозно розірвана.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголошує, що з появою РСЗВ HIMARS почався третій етап війни, який виділяється регулярними "бавовнами" в тилу окупантів.

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Росіяни були шоковані

Якщо умовно розділяти війну на етапи, то наразі можна виокремити три. Перший – довжелезні колони заржавілої техніки, які їздили по всій країні. Тоді українські військові жорстко випалювали окупантів. Цей етап, наголошує Подоляк, був провальним для росії.

Другий – велика артилерійська позиційна війна в Луганській та Донецькій областях. росія мала значну перевагу в далекобійній артилерії 122 та 152 калібрів. В них були мільйони снарядів, які використовували взагалі без розбору. На жаль, окупанти мають ще достатньо таких снарядів.

На той момент в окупантів була близько 10 – 15 кратна перевага в кількості снарядів, якими вони обстрілювали українські позиції. Так загарбники просувалися на невеликі відстані вперед, втрачаючи багато техніки та живої сили.

росіяни, які не вміють воювати в сучасному світі, працюють за технологіями 40 – 50 чи 60 років. Маса, ударні кулаки, артилерія, багато пострілів. Тому вони були шоковані, коли почався 3 етап війни, – наголошує Подоляк.

З появою РСЗВ HIMARS ситуація чудово змінилася. Українські військові продовжують нищити склади боєприпасів, оперативно-тактичні центри тощо. Подоляк наголошує, що логістика окупантів зараз серйозно підірвана. А обстріли з російської артилерії знизилися у 10 разів.

З часом в України буде все більше західної зброї, тому такі удари лише зростатимуть. У такий спосіб підрозділи ЗСУ зможуть серйозно зірвати тилове забезпечення росіян, що допоможе їх поступово відтискати з окупованих територій.

Чому буде так? Бо ми маємо мінімізувати втрати особового складу. Для нас воїн – це людина, яка усвідомлено йде захищати свою сім'ю. Це – фантастичні люди, – наголошує Подоляк.

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Додамо, Михайло Подоляк наголосив, що контрнаступ та деблокування територій вже триває. Все залежить від регулярності постачання західної зброї. Якщо зброя наростатиме, то цей процес буде значно масштабнішим.