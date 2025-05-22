Росіяни усе частіше намагаються прорватися через кордон на квадроциклах, – ДПСУ

Російські диверсійні групи дедалі частіше намагаються прориватися через державний кордон України, на квадроциклах. Завдяки швидкості росіяни намагаються проникнути глибше на територію України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Медіацентр Україна.

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Росіяни намагаються проривати кордон на Сумщині

Найгарячіша ситуація на кордонах зараз спостерігається в Сумській області – зокрема поблизу населених пунктів Басівка та Журавка. Там противник активізував тактику малих штурмових груп, які намагаються перетнути кордон і закріпитися на українській території з подальшою метою розширення бойових дій.

"Часто такі групи залітають навіть на квадроциклах, використовуючи переваги швидкості, аби максимально глибоко, наскільки їм вдасться, заїхати на територію України і вже там чекати підкріплення подібних груп знову ж таки для розширення зони активних боїв", – розповів Демченко.

Він додав, що російські сили намагаються просуватися і поза межами основних напрямків, розширюючи зону активності лівіше від Журавки. Проте українські захисники демонструють стійкість та героїзм і не дозволяють противнику досягати цілей.