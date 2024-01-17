Росіяни атакували Одесу та Харків, Франція підпише безпекову угоду: хронологія 693 дня війни

Ворог не полишає спроб захопити українські території та постійно атакує цивільну інфраструктуру. Однак Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам і завдають їм чималих втрат.

Україна протистоїть Росії вже 693 дні у повномасштабній війні. Яка ситуація на фронті, головні міжнародні події, а також все, що відбувалося в Україні – у матеріалі 24 Каналу.

Днем раніше Росіяни атакували Кропивницький і Харків, Зеленський виступив у Давосі: хронологія 692 дня війни