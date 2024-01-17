Росіяни атакували Одесу та Харків, Франція підпише безпекову угоду: хронологія 693 дня війни
Ворог не полишає спроб захопити українські території та постійно атакує цивільну інфраструктуру. Однак Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам і завдають їм чималих втрат.
Україна протистоїть Росії вже 693 дні у повномасштабній війні. Яка ситуація на фронті, головні міжнародні події, а також все, що відбувалося в Україні – у матеріалі 24 Каналу.
Днем раніше Росіяни атакували Кропивницький і Харків, Зеленський виступив у Давосі: хронологія 692 дня війни
Пізно ввечері в Харкові пролунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила, що окупанти завдали ракетного удару по місту. Згодом в ДСНС повідомили, що під ударом опинилася триповерхова будівля медзакладу – вона частково зруйнована. Також під ударом опинилися житлові будівлі. За попередніми даними, постраждало 17 осіб. Ворог уночі 17 січня масовано атакував Одещину дронами-камікадзе "Шахед". Як уточнили в Силах оборони Півдня, протягом майже 3 годин працювали підрозділи протиповітряної оборони. Загалом, на Одещині було збито 11 БпЛА. Однак вибуховою хвилею ліквідованих "Шахедів" пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси. В кількох локаціях сталися займання – горіли квартири й автівки мирних мешканців міста. Відомо щонайменше про 3 поранених. У ніч проти 17 січня у російському Бєлгороді було тривожно. Місцеві жителі бідкалися на потужні вибухи. Як заявив губернатор Бєлгородської області, регіон буцімто атакували безпілотники. Він повідомив, що над областю нібито збили 7 дронів. Відомо, що унаслідок атаки невідомими БпЛА, у Бєлгородському районі є пошкодження в житловому секторі – пошкоджено скління у житловому будинку та покрівля, сталося займання господарської споруди. Окрім того, в одному із селищ відключено електрику. Президент Франції Емманюель Макрон приїде до України в лютому. За попередніми даними, метою його візиту буде "завершення двосторонньої безпекової угоди". Документ допоможе збільшити фінансову та оборонну спроможність України. Окрім того, найближчими тижнями Франція пообіцяла надати Україні більш сучасне озброєння – мова про близько 40 ракет дальнього радіуса дії Scalp і кілька сотень бомб. Володимир Зеленський у Давосі зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Лідери обговорили двосторонні відносини, зокрема взаємодію на треку європейської інтеграції України. Скоординували також позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили подальшу оборонну підтримку нашої країни, Джо Байден терміново скликає лідерів Конгресу. Там має відбутися обговорення надання нової допомоги для України. Як повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, Байден прийме лідерів Конгресу із Сенату та Палати представників, а також керівників ключових комітетів від обох партій у Білому домі, щоб обговорити критичну важливість його додаткового запиту щодо національної безпеки.
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову
Одеса постраждала від атаки "Шахедів"
Уламки збитих "Шахедів" завдали чимало руйнувань / Фото Сили оборони Півдня
У Бєлгороді пролунали вибухи
Макрон підпише безпекову угоду
Зеленський зустрівся з Дудою у Давосі
– повідомив Зеленський деталі зустрічі.
Володимир Зеленський зустрівся з Дудою / Фото Володимира Зеленського
Пізно ввечері в Харкові пролунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила, що окупанти завдали ракетного удару по місту.
Згодом в ДСНС повідомили, що під ударом опинилася триповерхова будівля медзакладу – вона частково зруйнована. Також під ударом опинилися житлові будівлі.
За попередніми даними, постраждало 17 осіб.
Ворог уночі 17 січня масовано атакував Одещину дронами-камікадзе "Шахед". Як уточнили в Силах оборони Півдня, протягом майже 3 годин працювали підрозділи протиповітряної оборони.
Загалом, на Одещині було збито 11 БпЛА. Однак вибуховою хвилею ліквідованих "Шахедів" пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.
В кількох локаціях сталися займання – горіли квартири й автівки мирних мешканців міста. Відомо щонайменше про 3 поранених.
У ніч проти 17 січня у російському Бєлгороді було тривожно. Місцеві жителі бідкалися на потужні вибухи.
Як заявив губернатор Бєлгородської області, регіон буцімто атакували безпілотники. Він повідомив, що над областю нібито збили 7 дронів.
Відомо, що унаслідок атаки невідомими БпЛА, у Бєлгородському районі є пошкодження в житловому секторі – пошкоджено скління у житловому будинку та покрівля, сталося займання господарської споруди. Окрім того, в одному із селищ відключено електрику.
Президент Франції Емманюель Макрон приїде до України в лютому. За попередніми даними, метою його візиту буде "завершення двосторонньої безпекової угоди". Документ допоможе збільшити фінансову та оборонну спроможність України.
Окрім того, найближчими тижнями Франція пообіцяла надати Україні більш сучасне озброєння – мова про близько 40 ракет дальнього радіуса дії Scalp і кілька сотень бомб.
Володимир Зеленський у Давосі зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Лідери обговорили двосторонні відносини, зокрема взаємодію на треку європейської інтеграції України. Скоординували також позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО.
Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили подальшу оборонну підтримку нашої країни,
Джо Байден терміново скликає лідерів Конгресу. Там має відбутися обговорення надання нової допомоги для України.
Як повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, Байден прийме лідерів Конгресу із Сенату та Палати представників, а також керівників ключових комітетів від обох партій у Білому домі, щоб обговорити критичну важливість його додаткового запиту щодо національної безпеки.