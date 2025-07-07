Росія окупувала два села та просунулася на Запоріжжі: оновлена мапа DeepState

Російські загарбники не припиняють спроб захопити якомога більше української території. Ворог захопив два села та просунувся біля населених пунктів Запоріжжя.

Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Де просунулися окупанти

Ресурс DeepState оновив карту о 00:02 7 липня, пояснивши зміни на фронті. Аналітики зазначили, що російські військові окупували два села та просунулися біля двох інших населених пунктів.

Ворог окупував Лобкове та Піддубне, а також просунувся біля Степового та Рівнополя,

– йдеться в публікації.

Окупанти окупували Лобкове в Запорізькій області: дивіться на карті

Російські загарбники окупували Піддубне на Донеччині: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Степового: дивіться на карті

Росія просунулася біля Рівнопілля: дивіться на карті

До слова, окупанти масово перекидають техніку із Запорізького напрямку. Російські вантажівки з живою силою масово рушили до Маріуполя, а далі в Таганрог та Ростов.

Андрющенко припустив, що це може бути формуванням підкріплення для сил окупантів нп Сумщині. Там ситуація для ворожого наступу складається не найкращим чином.