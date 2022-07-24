Триває штурм окупантами Вуглегірської ТЕС: ворог залучив свої сили з різних напрямків

російські загарбники упродовж останніх днів намагаються захопити Вуглегірську ТЕС. Цього разу вони вирішили сунути відразу з різних напрямків, щоб ускладнити ЗСУ оборону об'єкта.

Військове керівництво "другої армії світу" поставило собі за мету взяти під контроль Вуглегірську ТЕС. Тож воно не зважає ані на потужний опір з боку українських військових, ані на втрати свого особового складу.

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Ворог суне звідусіль

Як зауважили у ранковому зведенні Генштабу від 24 липня, російські загарбники намагаються штурмувати з різних напрямків Вуглегірську ТЕС. Це вони роблять задля того, щоб не лише захопити її, а й закріпитись та просунутись далі.

Але й цього разу ворогові нічого не вдалось. У відомстві зауважили, що українським воїнам вдалось дати гідну відсіч загарбникам. Тож у них просто не залишилось вибору: довелось відступати.



Карта бойових дій поблизу Вуглегірської ТЕС / Скриншот карти

Якщо ми вже заговорили про Бахмутський напрямок, то додамо ще декілька деталей. Передовсім слід розуміти, що там зараз ведуться активні бойові дії. Причиною цього є бажання наступати на сам Бахмут, а також захопити вищезгаданий об'єкт. Усе це дозволить окупантам просуватись далі, але наші військові не дають цьому статись.

Оскільки загарбники не можуть досягнути мети на полі бою, то вони продовжують рясні обстріли. Так під ворожий вогонь потрапила як військова, так і цивільна інфраструктура в районах Зайцевого, Вершини, Берестового, Шумів, Бахмуту, Нью-Йорку, Бахмутського, Покровського, Новолуганського, Веселого й інших. Крім того, окупанти використовували штурмову й армійську авіацію.

Було б вкрай несправедливо оминути увагою втрати ворога. Станом на ранок 24 липня кількість ліквідованих російських загарбників лише зросла.

Скоро буде 40 тисяч "двохсотих"

Від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" поповнили 39 240 окупантів. Обмовимось, що ця цифра приблизна, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

Крім того, на брухт вдалось перетворити 1708 танків, 3929 бойових броньованих машин, 864 артилерійські системи, 253 РСЗВ, 113 одиниць засобів ППО, а також 72 одиниці спеціальної техніки.

А ще на балансі ворожої армії на 221 літак, 188 гелікоптерів, 714 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 167 крилатих ракет, 15 суден, а також 2820 автомобілів і автоцистерн менше.

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