"Створення безпечної зони": окупанти розповіли про плани щодо Сумщини

Інтерв'ю російським "журналістам" дав командир 22-го мотострілкового полку. Окупант з позивним "Апостол" розповів, які плани російська армія переслідує на Сумщині.

У Сумській області хочуть створити "безпечну зону". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Які цілі переслідують росіяни на Сумщині

Російський окупант заявив, що після "звільнення Курської області" російські війська займуться створенням "безпечної зони" в Сумській області.

Попри те, що він розповідає про великі перемоги та темпи наступу російських військ, конкретних населених пунктів або географічних назв у Сумській області, де російські сили мали успіх, він не назвав.

Справа у тому, що помпезні заяви Росії про "звільнення Курської області" та якісь операції на Сумщині не відповідають дійсності.

Росія заявляє про "звільнення" Курської області: що відомо

Росія заявила про "повне звільнення" Курської області. Генштаб зауважив, що операція Сил оборони України на Курщині триває. Ситуація там залишається складною.

Від початку Курської операції 6 серпня 2024 року дотепер втрати Росії становлять: особового складу – 62,4 тисячі осіб, із них безповоротні – 25,2 тисячі, санітарні – 36,2 тисячі.

Ще 983 військовослужбовців армії агресора були взяті в полон.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що воїни Збройних Сил України продовжують активну оборону на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей.

Серед іншого у Росії вперше визнали участь солдатів КНДР у війні проти України. Начальник російського Генштабу Герасимов, доповідаючи Путіну про нібито повне звільнення Курщини від ЗСУ, вказав на "героїзм" північнокорейців.

У DeepState зазначили, що ворог справдІ просунувся у Курській області 26 квітня, але аж ніяк не звільнив її.

Щодо "буферної зони" у Сумській області, яку росіяни оцінюють вже у 90 квадратних кілометрів, то у Центрі протидії дезінформації це спростовують. Сили Росії на Сумщину подекуди заходять, але закріплюватися у них не вдається.