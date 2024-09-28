Атака "Шахедами", нічні вибухи у Києві, Дніпрі та Черкасах: хронологія 948 дня війни

В Україні триває 948 доба повномасштабної агресії Росії проти України. Українська армія продовжує стримувати наступ противника на усій лінії фронту та відбивати атаки по мирних містах.

Про головні події 28 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, успіхи ЗСУ та російські обстріли українських міст – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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