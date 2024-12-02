ЗСУ мали успіхи в Курській області, ворог – біля Покровська й Гуляйполя: огляд боїв і карти ISW
2 грудня 2024, 04:39Читать новость на русском
Аналітики Інституту вивчення війни зі США оцінили перебіг бойових дій в Україні 2 грудня у новому звіті. У документі є також оновлені карти усіх ділянок фронту.
Основні висновки ISW щодо подій на фронтах в Україні та Росії переказує 24 Канал. Зокрема – щодо просування російських військ та деяких операцій ЗСУ.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 2 грудня
- Українські сили нещодавно просунулися в Курській області на північ від Новоіванівки, що на південний схід від Кореневого. Російські війська проводили наступальні операції біля Дар'їного і Плехового, а українські сили контратакували поблизу Погребків.
- Російські війська здійснили два невдалі механізовані штурми на Харківському напрямку 1 грудня. Також вели наступальні дії біля Гоптівки та Козачої Лопані, в районі Стариці, Тихого й Вовчанська.
- 1 грудня російські війська продовжили наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту не було. Також російські та українські джерела не повідомляли про бої на Cіверському напрямку 1 грудня.
- Російські війська продовжували наступальні дії в межах Часового Яру та біля Предтечиного й Ступочок, але нема підтвердженого просування. Також росіяни продовжували наступальні дії на Торецьк, в районі Щербинівки та в районі Неліпівки, але не просунулися.
Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 1 грудня / Ілюстрації ISW
- Російські війська незначно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося на північ від Жовтого. Заява російського командування про захоплення Петрівки, на думку ISW, може бути правдивою.
- Російські війська атакували в напрямку Курахового, але 1 грудня не досягли жодних підтверджених успіхів у цьому районі. Також на Вугледарському напрямку підтверджених наступів не було.
- У районі межі Донецької та Запорізької областей на північний схід, північ, південь і південний захід від Великої Новосілки росіяни наступали, але за 1 грудня нема підтверджених просувань. Російські наступи на Новий Комар зі сходу, якщо підтвердяться, нададуть росіянами численні варіанти дій щодо Великої Новосілки.
- Російські війська мали незначні успіхи на сході Запорізької області. Геолокаційні кадри показують, що вони трохи просунулися в північній Дорожнянці, на південь від Гуляйполя. Про рухи на заході Запорізької області та на Херсонщині даних не було.