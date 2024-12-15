Торецьк, Покровськ і Курахове й далі під атаками росіян: огляд бойових дій та карти ISW
15 грудня 2024, 04:38Читать новость на русском
Що відбувалося на фронтах в Україні та Росії упродовж 14 грудня, розповів Інститут вивчення війни. Також американські аналітики відобразили зміни фронтів на картах.
24 Канал із посиланням на ISW переказує основні висновки Інституту вивчення війни. Зокрема, щодо операцій військ окупантів та ЗСУ.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 15 грудня
- Російські сили просунулися в Курській області 14 грудня. Геолокаційні кадри показують, що це сталося під час посиленого механізованого штурму на схід від Любимівки біля Кореневого.
- Українські сили просунулися на півночі Харківської області протягом останніх кількох тижнів, зокрема поблизу Вовчанська. Геолокаційні кадри, опубліковані ще 1 грудня, також показують, що ЗСУ просунулися в Глибокому.
- 14 грудня російські війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили. Росіяни стверджували, що просунулися в північній частині Лозової (біля Сватового), але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.
- Російські війська 13 і 14 грудня продовжували наступальні дії біля Сіверська в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного і Виїмки, але не зробили жодного підтвердженого просування. Також росіяни 14 грудня продовжували наступати на Часів Яр, але без підтверджених просувань.
- Російські війська просунулися в центрі Торецька 13 і 14 грудня. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на північний захід до шахти "Центральна" та до ринку в центрі міста.
Карти бойових дій війни в Україні й Росії 14 грудня / Ілюстрації ISW
- Окупанти також просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать про те, що це було в Шевченку та в Новотроїцькому. Росіяни стверджували, що просунулися на 500 метрів поблизу Миколаївки до околиць Піщаного, а також до Нововасилівки, однак ISW не знайшов підтвердження цього.
- Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що росіяни дійшли до будівлі міської ради на вулиці Мечникова.
- Російські війська 14 грудня продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Вони наступали в районі Єлизаветівки та Веселого Гаю, біля Ганнівки, Успенівки, Трудового, Костянтинопольського і Сухих Ял. Росіяни стверджували, що майже повністю захопили Успенівку, але ситуація там залишається неясною.
- 14 грудня російські війська продовжували наступ у районі Великої Новосілки, але жодного підтвердженого просування не зробили. Але незначно просунулися в західній Запорізькій області в районі Оріхова, на північний схід від Нестерянки біля Роботиного.
- 13 і 14 грудня російські війська продовжували наземні атаки на Дніпровському напрямку в східній частині Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.