Чергова атака "Шахедів", у Києві пожежа в багатоповерхівці: хронологія 988 дня війни

Російська армія не припиняє атак по Україні та намагається просунутися вглиб наших територій. Водночас Сили оборони продовжують давати відсіч загарбникам у повномасштабній війні.

Так, 7 листопада почався 988 день повномасштабної війни. Про головні події цієї доби, ситуацію на фронті, просування наших захисників та атаки ворога – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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