Потужні вибухи в Ростовській і Воронезькій областях, горить нафтобаза: хронологія 917 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 917 добу. Росія не полишає спроб окупувати дедалі більше наших територій, обстрілює цивільну інфраструктуру і вбиває мирних жителів. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.
Про головні новини за 28 серпня, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини російських загарбників, успіхи ЗСУ – пише 24 Канал.
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Окупанти скаржаться на нібито атаку дронів у Воронезькій області. Вночі прогриміли потужні вибухи. Росіяни заявили про загоряння біля "вибухонебезпечних об'єктів". У ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи в Кривому Розі завершено. Всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало. Пожежу фіксують у Камєнському районі. Її помітили після гучного вибуху. Російська телеграм-канали пишуть про нібито атаку безпілотників. У російському порту "Кавказ" 22 серпня прогриміли вибухи, внаслідок чого знищений пором "Конро Трейдер". У момент атаки на ньому була зброя, розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук. Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow в Росії. Втім, Лондон не буде публічно закликати до цього кроку. У The Telegraph зазначили, причина – побоювання Сполученого Королівства, що подібна підтримка України викличе суперечку зі США. Адже використання далекобійних ракет потребує інтеграції з американською технікою. Несподівано помер начальник відділу ФСБ у боротьбі з тероризмом Максім Єрьомін. Окупант міг вдавитися шматком м'яса під час вечері. Кабмін уточнив порядок забезпечення засобами індивідуального захисту в разі застосування ядерної зброї проти України. Засоби індивідуального захисту мають забезпечити: Президент підписав указ про створення військових адміністрацій у Пологах і Василівці. Україна розробила гібридну зброю "Паляниця". Віцепрем'єр Михайло Федоров розповів. що вартість кожної такої ракети-дрона становить менш як 1 мільйон доларів.
У Воронезькій області дрони атакували склад боєприпасів
Ракетний удар по готелю у Кривому Розі: кількість жертв зросла
У Ростовській області вибух: горить нафтобаза
Знищення "Конро Трейдера": на поромі в момент атаки була зброя
Лондон підтримує удари вглиб Росії, але є нюанс зі США
У Росії помер начальник відділу ФСБ у боротьбі з тероризмом
Кого забезпечать протигазами, якщо проти України застосують ядерну зброю
Зеленський наказав створити військові адміністрації у 2 окупованих містах Запоріжжя
Скільки коштує ракета-дрон "Паляниця"
Окупанти скаржаться на нібито атаку дронів у Воронезькій області. Вночі прогриміли потужні вибухи. Росіяни заявили про загоряння біля "вибухонебезпечних об'єктів".
У ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи в Кривому Розі завершено. Всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.
Пожежу фіксують у Камєнському районі. Її помітили після гучного вибуху. Російська телеграм-канали пишуть про нібито атаку безпілотників.
У російському порту "Кавказ" 22 серпня прогриміли вибухи, внаслідок чого знищений пором "Конро Трейдер". У момент атаки на ньому була зброя, розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.
Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow в Росії. Втім, Лондон не буде публічно закликати до цього кроку.
У The Telegraph зазначили, причина – побоювання Сполученого Королівства, що подібна підтримка України викличе суперечку зі США. Адже використання далекобійних ракет потребує інтеграції з американською технікою.
Несподівано помер начальник відділу ФСБ у боротьбі з тероризмом Максім Єрьомін. Окупант міг вдавитися шматком м'яса під час вечері.
Кабмін уточнив порядок забезпечення засобами індивідуального захисту в разі застосування ядерної зброї проти України.
Засоби індивідуального захисту мають забезпечити:
Президент підписав указ про створення військових адміністрацій у Пологах і Василівці.
Україна розробила гібридну зброю "Паляниця". Віцепрем'єр Михайло Федоров розповів. що вартість кожної такої ракети-дрона становить менш як 1 мільйон доларів.