Потужні вибухи в Ростовській і Воронезькій областях, горить нафтобаза: хронологія 917 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 917 добу. Росія не полишає спроб окупувати дедалі більше наших територій, обстрілює цивільну інфраструктуру і вбиває мирних жителів. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Про головні новини за 28 серпня, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини російських загарбників, успіхи ЗСУ – пише 24 Канал.

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