Сили безпілотних систем знищують переправи та мости окупантів на Луганщині: ефектне відео

Українські військові активно перешкоджають просуванню російських військ на східному фронті, зокрема через знищення критичної інфраструктури. Бійці 412-го полку Nemesis оприлюднили кадри, як методично знищують мости та переправи через річку Жеребець.

Річка Жеребець простягається територією Луганщини з півночі на південь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 412 полк Nemesis СБС у фейсбуці.

Дивіться також Зеленський провів Ставку і дав спеціальні доручення: результат буде помітним для України

СБС знищують переправи окупантів на Луганщині

Ця водна перешкода слугує природним щитом, стримуючи ворога від прориву в напрямках Харківської та Покровської ділянок фронту. Саме тому противник не припиняє спроб відновити сполучення – одразу після руйнування понтонних або тимчасових переправ розпочинається їх нове будівництво. Утім, українські захисники продовжують цілеспрямовано знищувати будь-які спроби ворога подолати бар’єр.

У підрозділі наголошують, що системне руйнування переправ через Жеребець суттєво зриває логістику та унеможливлює підкріплення для підрозділів, які намагаються просунутися з Луганської області, зокрема через річку Оскіл.

Вже тривалий час ворог відбудовує переправи відразу після їх знищення, а бійці 412 полку Nemesis знищують їх знову, щоб уповільнити можливості противника просуватися на Харківщині, Дніпровщини та Донеччині,

– зазначили у СБС.

Сили СБС знищують переправи на Луганщині: дивіться відео