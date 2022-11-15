Що чекає на Росію після перемоги України: ексморпіх США спрогнозував долю Путіна

Війна для російського диктатора Владіміра Путіна нічим добрим не закінчиться. Це для нього стане кінцем.

Про це розповів колишній морський піхотинець США Енді Мілберн в інтерв'ю 24 каналу. На його думку, для Росії перемога України закінчиться дуже погано.

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Яка доля Путіна

Мілберн сподівається, що Путіна скинуть:

Чим це для нього закінчиться? Та нічим добрим, особливо в Росії. Для нього це, мабуть, буде означати кінець. Я сподіваюся, що це буде те, що називають чорним лебедем – подія, яка йде в розріз з лінійним розвитком ситуації. Але це те, чого точно всі чекають і що може статися,

– заявив ексморпіх.

За словами Мілберна, якщо цього не станеться, то для українців це буде важка і довга праця, потрібно докласти великих зусиль для наступу на Півдні та звільнення Криму, і водночас підтримувати ланцюжки постачання.

"Але українці це зроблять. Я хочу побачити, як потужно НАТО та США будуть вам допомагати, щоб досягти оцих поставлених завдань", – додав ексморпіх.

Путін заскиглив про мир

Нещодавно Владімір Путін натякнув, що вже хоче миру. Він стверджує, нібито намагався порозумітися із Заходом.

"Давайте жити дружно, давайте вести діалоги і зміцнювати довіру, а значить світ. Ми були абсолютно щирими", – сказав Путін.

Окрім цього, диктатор побідкався, що отримав відмову в співпраці. Очевидно, що співпрацювати з державою-агресоркою, поки вона веде масштабну кровопролитну війну, ніхто не хоче.

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