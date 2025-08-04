Західні ЗМІ, з посиланням на джерела у Кремлі, написали, що Володимир Путін був переконаний у тому, що до кінця 2026 року зможе захопити 4 українські області. Такий план, очевидно, вже не вдасться реалізувати.

Якщо згадати перші дні війни, то всі пам'ятають плани Путіна. Як розповів 24 Каналу віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл, тоді російський диктатор мріяв бути у Києві за 3 дні.

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Які причини російських невдач на фронті?

Росія спрямувала надзвичайно великі сили для захоплення України у 2022 році. Але завдяки мужності українських воїнів та їхній самопожертві – Росію вдалося стримати, а згодом відкинути назад.

Зараз амбіції країни-агресорки значно менші. Вона хоче створити сухопутний коридор з Росії до Криму через Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Саме це наразі є основним пріоритетом для Кремля,

– сказав віцемаршал.

Росія краще забезпечена технічно, має більшу армію, доступ до значно ширших мобілізаційних ресурсів, її економіка переведена у режим воєнного стану, але все-таки російська армія влітку 2025 року не змогла просунутися вперед.

Окупантам не вдалося захопити регіони, про які вони вже давно мріють. Відповідно, це стало серйозним розчаруванням для Кремля,

– підкреслив Шон Белл.

Однією з причин, чому так сталося, може бути використання дронів. Якщо згадати Першу та Другу світові війни, то тоді причиною 80% втрат були артилерійські обстріли. Зараз понад 80% втрат спричинені саме ударами з дронів. Між лініями фронту утворилися великі буферні зони.

Це території, куди не можна потрапити через високу ефективність безпілотників. Україна суттєво наростила виробництво дронів і змогла протистояти численним спробам Росії захопити нові території.

Чи можуть США надати більше зброї?

Дональд Трамп розлючений через те, що Росія не готова домовлятися про мир. Як відповідь – він може надати Україні ракети великої дальності. З військового погляду, окупантів вдалося у деяких місцях зупинити на полі бою. Зокрема це стало можливим завдяки дронам.

Ця сфера розвивалася стрімко. Спершу дрони, потім засоби РЕБ, тепер є безпілотники на оптоволокні, які неможливо заглушити. У результаті на значних ділянках фронту утворилися місця, куди росіяни не можуть прорватися. Там їх зупинили.

Це та сфера, де Україна може скористатися перевагою. Далекобійні ракети, хоч і завдадуть Росії певної шкоди, але не критичної. Вони лише трохи дратують. Підозрюю, саме це відчуває Путін через удари безпілотниками на великій відстані,

– зауважив Шон Белл.

Він додав, що в захваті від того, як Україна провела операцію "Павутина". Внаслідок цієї атаки вдалося завдати ударів по російських бомбардувальниках глибоко на території країни-агресорки. Це неймовірне використання нових технологій. Без сумніву, атака серйозно зашкодила Росії.