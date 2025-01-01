Особливе приниження Путіна: яким був 2024 рік для Росії

Для Росії 2024 був важким роком. Країна-агресорка нарешті по-справжньому відчула, що таке війна та як її можуть масштабувати, а Владімір Путін зазнав приниження, на яке ніколи не сподівався.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що вперше з 1941 року на території Росії опинилися військовослужбовці іншої держави. Збройні Сили у Курській області –- це непересічна подія в історії війни.

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Яким був 2024 для Росії

Війна повністю перейшла на територію агресора, адже по ній завдають ударів не тільки дронами, але й ракетами. Вони долітають до різних регіонів, навіть по зовсім віддалених, таких як Чечня, Татарстан.

Також було дивовижне приниження Путіна з боку Алієва (президент Азербайджану – 24 Канал). Я взагалі не пригадую, чи було колись таке, щоб Путін просив вибачення,

– зауважив Ігор Яковенко.

Ба більше, після цього у російського диктатора вимагали не просто вибачень, а визнання провини за збитий літак, покарання винних і компенсації. В історії ще немає випадків, коли б очільник Кремля терпів таку поведінку. Але він це робить.

Росія втратила важливого союзника на Близькому Сході, якого скинули повстанці у Сирії. Башар Асад допомагав росіянам втримувати вплив у регіоні та відкривав шлях в Африку. Серйозний крок від Росії зробила Молдова.

Якщо говорити про людський вимір, то серйозна подія – вбивство у тюрмі Олексія Навального. Це черговий рубіж, бо попри те, як до нього ставляться в Україні, Навальний був лідером російської опозиції. Після його вбивства опозиція втратила свій символ,

– підкреслив Яковенко.