Росія атакувала Миколаїв ракетами, потужна "бавовна" в окупантів: хронологія 428 дня війни

27 квітня 2023, 06:36
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В Україні триває 428 доба повномасштабної війни. Російські загарбники продовжують обстрілювати наші населені пункти, знищувати інфраструктуру та вбивати мирних людей.

Середа, 27 квітня – це уже 428 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про хронологію подій цього дня читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:00 Головне зі зведення Генштабу станом на ранок 28 квітня: 
  • Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту.
  • Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також, знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об’єкта противника.
05:23 На світанку в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав одиночний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров02:13 Віталій Кім уточнив інформацію щодо наслідків атаки. Кількість постраждалих зросла до 15 осіб. Одна людина унаслідок удару загинула. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.01:08  Вночі Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Ворог влучив у багатоповерхівку та приватні будинки. Для обстрілу міста Росія застосувала 4 ракети типу "Калібр". Через атаку частина міста було знеструмлено.00:03 Уночі проти 27 квітня поблизу російського Санкт-Петербурга пролунав вибух. Про це повідомили росЗМІ. Опісля цього пропагандисти написали, що чули вибух в Ростові-на-Дону. Також у мережі з'явилися повідомлення про вибухи в Євпаторії в тимчасово окупованій АР Крим.
Автор: Дарина Жданович