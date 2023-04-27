Росія атакувала Миколаїв ракетами, потужна "бавовна" в окупантів: хронологія 428 дня війни

В Україні триває 428 доба повномасштабної війни. Російські загарбники продовжують обстрілювати наші населені пункти, знищувати інфраструктуру та вбивати мирних людей.

Середа, 27 квітня – це уже 428 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про хронологію подій цього дня читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також, знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об’єкта противника.

На світанку в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав одиночний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван ФедоровВіталій Кім уточнив інформацію щодо наслідків атаки. Кількість постраждалих зросла до 15 осіб. Одна людина унаслідок удару загинула. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.Вночі Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Ворог влучив у багатоповерхівку та приватні будинки. Для обстрілу міста Росія застосувала 4 ракети типу "Калібр". Через атаку частина міста було знеструмлено.Уночі проти 27 квітня поблизу російського Санкт-Петербурга пролунав вибух. Про це повідомили росЗМІ. Опісля цього пропагандисти написали, що чули вибух в Ростові-на-Дону. Також у мережі з'явилися повідомлення про вибухи в Євпаторії в тимчасово окупованій АР Крим.