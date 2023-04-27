Росія атакувала Миколаїв ракетами, потужна "бавовна" в окупантів: хронологія 428 дня війни
27 квітня 2023, 06:36Читать новость на русском
В Україні триває 428 доба повномасштабної війни. Російські загарбники продовжують обстрілювати наші населені пункти, знищувати інфраструктуру та вбивати мирних людей.
Середа, 27 квітня – це уже 428 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про хронологію подій цього дня читайте в матеріалі 24 Каналу.
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- Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту.
- Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також, знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об’єкта противника.