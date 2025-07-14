Росіяни просунулися на Покровському й Новопавлівському напрямках: огляд фронту і карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті в Україні 13 липня. Аналітики оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Росіяни мали успіх на північний схід від Покровська й на південний захід від Новопавлівки.

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Що відбувається на лінії зіткнення?

Російські війська продовжували наступальні операції в Курській області 12 і 13 липня, однак не просунулися вперед.

12 і 13 липня, однак не просунулися вперед. Бої на півночі Сумської області продовжилися 13 липня. Росіяни заявляли про просування в Юнаківці, на північній околиці Миропілля, на північний схід від Олексіївки, однак ці дані не є підтвердженими.

продовжилися 13 липня. Росіяни заявляли про просування в Юнаківці, на північній околиці Миропілля, на північний схід від Олексіївки, однак ці дані не є підтвердженими. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.

Окупанти намагалися рухатися на північ від Харкова в напрямку Липців і на північний схід – у районі Вовчанська і Зеленого.

Окрім того, ворог безрезультатно продовжував наступати на північний схід від Великого Бурлука – в напрямку Чугунівки та Амбарного.

Що змінилося на фронті 13 липня: дивіться на картах

Російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському та Лиманському напрямках, але не досягли підтверджених успіхів.

Також окупанти штурмували на північний схід від Борової в районі Загризового та Колісниківки, на схід – у районі Зеленого Гаю та Копанок, а також на південний схід – у районі Греківки та в напрямку Чернещини.

Безрезультатні атаки противник також проводив на Сіверському та Торецькому напрямках , а також у районі Часового Яру.

та , а також у районі Часового Яру. Росіяни мали успіх на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Геолокаційні кадри за 13 липня вказують на те, що загарбницькі війська нещодавно просунулися на південний схід від Новоторецького, що на північний схід від Покровська.

Окрім того, ворожа армія захопила Мирне, що на південний захід від Новопавлівки. Про це свідчать кадри підняття російського прапора в населеному пункті 13 липня, а також заява міноборони країни-агресорки.

Тривають наступальні операції у напрямку Великої Новосілки, однак росіяни не досягли підтвердженого просування вперед.

Противник продовжив обмежені наступальні операції на Гуляйпільському напрямку .

. Не просунулися вперед окупанти й на заході Запорізької області та Херсонському напрямку.

Нагадаємо, увечері 13 липня мапу бойових дій також оновили аналітики DeepState. За даними ресурсу, ворог просунувся біля Новомихайлівки, Романівки, Олександро-Калинового, Попового Яру, Піддубного, Бойківки та Мирного.