Удар по ворогу на Запоріжжі, втеча окупантів з населених пунктів: головне зі зведення Генштабу

Триває 265 доба героїчної боротьби України проти російських окупантів. Ворог вдається до ракетного терору цивільного населення, оскільки зазнає поразок на полі бою.

Так, протягом доби Росія завдала масованого ракетного удару по інфраструктурі нашої держави у низці областей. Що відбувається на фронті станом на 18:00 15 листопада розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Основне зі зведення Генштабу ЗСУ за 15 листопада

У результаті вогневого ураження поблизу Кремінної, що у Луганській області, російські загарбники втратили управління над окремими підрозділами своїх окупаційних військ. У Генштабі ЗСУ фіксують, що особовий склад цих угруповань планує втекти із зайнятих рубежів та відійти у місто.

ЗСУ змушують окупантів панікувати на Луганщині / Фото Генштаб ЗСУ

Тим часом у Кадіївці, що теж на Луганщині, росіяни ходять по будинках та намагаються здійснювати примусову мобілізацію місцевого населення. В окремих районах тимчасово окупованої частини Луганської області зафіксовано випадки вимагання грошей за можливість уникнути мобілізації.

Зокрема, у Старобільському районі представники місцевих самопроголошених "силових структур" пропонують уникнути "призову" за винагороду розміром до 15 тисяч доларів.

Втеча і втрати російських окупантів

У Генштабі ЗСУ підтвердили результати вогневого ураження противника у районі населеного пункту Благовіщенка, що у Запорізькій області. Так, наші захисники й захисниці ліквідували до 10 окупантів, а також знищили 5 одиниць військової техніки ворога. При цьому, 35 росіян отримали поранення. Водночас, у Мелітополі ворог втрати понад 50 осіб пораненими.

ЗСУ потужно вдарили по ворогу у Запорізькій області / Фото Генштаб ЗСУ

Тим часом у Скадовському та Генічеському районах, що на лівобережжі Херсонської області, окремі окупаційні підрозділи тікають з населених пунктів й виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.

До слова, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ за добу уразили загалом 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, 2 склади боєприпасів окупантів та один важливий військовий об'єкт загарбників.

Українська артилерія та ракетні війська продовжують завдавати окупантам втрат / Фото Генштаб ЗСУ

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