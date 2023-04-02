Окупанти поширюють чергову ІПСО, нічна тривога: хронологія 403 дня війни

2 квітня 2023, 06:22
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Уже 403 день повномасштабної війни українські захисники героїчно обороняють Україну від російських загарбників. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, руйнувати цивільну інфраструктуру та вбивати мирних людей.

Про головні події 2 квітня, боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні розповідає 24 Канал.

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04:27 Відбій тривоги.04:01 У частині областей оголосили повітряну тривогу. За даними Monitor, є загроза застосування наземних пускових комплексів ЗРК/ОТРК зі Сходу.03:31 ЗСУ вдалось знищити деякі угрупування російських військ на 50 – 70%. Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, зараз ці угрупування доукомплектовують мобілізованими мають посередній рівень підготовки.02:58 Суд у Москві зобов'язав компанію IMAX повернутися на російський ринок і продовжити експлуатацію обладнання та постачання фільмів у країні-агресорці.02:20 Окупанти поширили фейк, де нібито український воїн скаржиться на командування. На відео чоловік у формі розповідає, що він і його товариші "в Авдіївці", надворі березень, вони "з Вінниці", "тиждень як мобілізовані" й вони вже "три дні без зв'язку". Також невідомий воїн не орієнтується, де загарбники, а "де наші". У Центрі стратегічних комунікацій назвали це брехнею та новою ІПСО ворога. В Україні всіх мобілізованих призовного віку, які пройшли медкомісію і визнані придатними до військової служби, відправляють у навчальні центри підготовки. Окрім того, текст російських фейкометів зовсім не відповідає реаліям та правилам української мови.
Автор: Юлія Лобурак