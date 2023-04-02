Окупанти поширюють чергову ІПСО, нічна тривога: хронологія 403 дня війни

Уже 403 день повномасштабної війни українські захисники героїчно обороняють Україну від російських загарбників. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, руйнувати цивільну інфраструктуру та вбивати мирних людей.

Про головні події 2 квітня, боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні розповідає 24 Канал.

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Відбій тривоги.У частині областей оголосили повітряну тривогу. За даними Monitor, є загроза застосування наземних пускових комплексів ЗРК/ОТРК зі Сходу.ЗСУ вдалось знищити деякі угрупування російських військ на 50 – 70%. Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, зараз ці угрупування доукомплектовують мобілізованими мають посередній рівень підготовки.Суд у Москві зобов'язав компанію IMAX повернутися на російський ринок і продовжити експлуатацію обладнання та постачання фільмів у країні-агресорці.Окупанти поширили фейк, де нібито український воїн скаржиться на командування. На відео чоловік у формі розповідає, що він і його товариші "в Авдіївці", надворі березень, вони "з Вінниці", "тиждень як мобілізовані" й вони вже "три дні без зв'язку". Також невідомий воїн не орієнтується, де загарбники, а "де наші". У Центрі стратегічних комунікацій назвали це брехнею та новою ІПСО ворога. В Україні всіх мобілізованих призовного віку, які пройшли медкомісію і визнані придатними до військової служби, відправляють у навчальні центри підготовки. Окрім того, текст російських фейкометів зовсім не відповідає реаліям та правилам української мови.