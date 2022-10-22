Російські підрозділи залишають Херсонщину, а ЗСУ поцілили по сотнях окупантів на Запоріжжі
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Українські захисники розповіли, що 22 жовтня відбувалося на фронті. Зокрема, окремі підрозділи російських окупантів продовжують залишати Херсонщину.
Станом на 22 жовтня триває 241 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території.
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Окрім того, загарбники не полишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Упродовж доби сили оборони відбили ворожі атаки у районах:
- Бахмута;
- Озарянівки;
- Одрадівки.
Окупанти завдали 40 ракетних ударів
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог упродовж доби завдав 40 ракетних ударів. Окрім того, окупанти запустили 16 ударних БпЛА Shahed-136.Зверніть увагу! Українські захисники збили 20 крилатих ракет та 11 БпЛА.
Росіяни завдали удари по енергетичній та критичній інфраструктурі таких областей:
- Волинської;
- Рівненської;
- Харківської;
- Хмельницької;
- Кіровоградської;
- Черкаської;
- Запорізької;
- Одеської;
- Миколаївської.
Ситуація на Волинському та Поліському напрямках суттєво не змінилася.
Окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:
- Сіверському;
- Слобожанському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Новопавлівському;
- Запорізькому;
- Південнобузькому.
Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал,
– мовиться у повідомленні.
На Запоріжжі ЗСУ поцілили по сотнях окупантів
Генштаб ЗСУ повідомив, що на Запоріжжі підтвердили ураження живої сили та техніки окупантів. Мовиться про приблизно 200 "двохсотих" та 150 "трьохсотих".Зауважте! Авіація сил оборони упродовж доби завдала 10 ударів по ворогу. Українські герої уразили 9 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також – позиції зенітного ракетного комплексу ворога.
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