Потужний вибух на Рівненщині, нові пожежі в Росії: хронологія 431 дня війни

Повномасштабна війна, яку розпочала Росія, триває вже 431 день. Українські воїни продовжують героїчно обороняти рідну землю та знищувати агресора, а також готуватися до потужного контрнаступу.

Про головні події 30 квітня, боротьбу українців з державою-злом на фронті та дипломатичному рівні пише 24 Канал.

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