Росіяни штурмують Спірне, важкі бої під Бахмутом: карта бойових дій за 10 липня
10 липня 2023, 08:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові стримують наступ російських сил на кількох напрямках. Окупанти намагаються зайти в Спірне, а також зосереджують сили довкола Авдіївки та Мар'їнки.
Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Саме там тривають важкі бої.
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Тільки протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
Ворог намагається витіснити наші війська зі СпірногоНа Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав. Ворог завдав авіаударів в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.
Росіяни намагаються витіснити наші війська зі Спірного: карта боївНа Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.
Українські сили відбили атаки ворога в районі села Дубово-Василівка: карта боївНа Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.
Карта боїв в АвдіївціНа Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник завдав авіаудару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.
Карта боїв у Мар'їнціНа Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.
Росіяни наступали в районі Новомихайлівки: карта
Росіяни намагаються стримати просування Сил оборониНа Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаударів в районах Рівнополя і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Карта боїв на Півдні