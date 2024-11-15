Шольц розповів про "більш нюансовану" позицію Трампа щодо війни в Україні

Олаф Шольц розповів, що під час розмови з Дональдом Трампом він також обговорив і війну проти України. За словами німецького канцлера, новообраний президент США має "більш нюансовану" позицію, ніж багато хто бачить.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олафа Шольца виданню Sueddeutsche Zeitung.

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Що сказав Шольц про позицію Трампа щодо війни в Україні

Німецький канцлер розповів, що його розмова з Дональдом Трампом була, "можливо, на диво, дуже детальною і доброю".

Шольц також зазначив, що "деякий час" обговорював з новообраним президентом США війну в Україні. За словами глави німецького уряду, в нього склалося враження, що Трамп "має більш нюансовану позицію, ніж це часто вважається", однак не пояснив, що саме він має на увазі.

Відповідаючи на запитання про можливість укладення Трампом угоди з Росією в обхід українських інтересів, Шольц зазначив, що під час їхньої розмови новообраний президент не дав "жодних вказівок" на те, що він буде дотримуватися такого підходу.

Шольц підтвердив позицію Німеччини, заявивши, що країна не погодиться на "мир під диктатом".

До слова, Олаф Шольц 15 листопада також мав телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Це була розмова, яка тривала майже годину, а німецький канцлер закликав російського президента до миру в Україні та запевнив, що Німеччина буде підтримувати нашу державу стільки, скільки це буде потрібно.