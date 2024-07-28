Гарячими лишаються Покровський і Торецький напрямки: карта бойових дій за 28 липня

Російська армія не припиняє активних штурмів на Покровському і Торецькому напрямах у Донецькій області. Там відбулася майже половина всіх атак ворога по лінії фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, а також 74 авіаудари. Крім цього, здійснив 4 883 обстріли, з них 129 – із реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на Сході України

Наворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.

Біля Глибокого були бої: дивіться на карті

Накількість бойових зіткнень за добу. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки Харківської області.

У районі Синьківки ЗСУ відбили атаки: дивіться на карті

Нанаші військапротивника в районах Новосергіївки Харківської області, Макіївки, Невського Луганської області; Тернів Донецької області.

Ворог намагався атакувати в районі Новосергіївки: дивіться на карті

НаСили оборонив районах населених пунктів Верхньокам'янське та Спірне.

Сили оборони відбили штурми ворога біля Верхньокам'янського: дивіться на карті

Наукраїнські захисникипрорвати оборону наших захисників в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

Українські захисники зупинили ворога в районі Андріївки: дивіться на карті

Наворогв нашу оборону в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

Яка ситуація поблизу Нью-Йорка: дивіться на карті

Нанаші захисникив районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

ЗСУ відбили ворога біля Новоолександрівки: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, де ворогнаших військ.

Росіяни намагалися наступати на Красногорівку: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Напротивник здійснивпрорвати оборону наших військ у напрямку населених пунктів Костянтинівка та Роздольне Донецької області.

Ворог атакував в районі Костянтинівки: дивіться на карті

Навідбулосьв районі Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області.

Що відбувається в районі Малої Токмачки: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Наворог намагається атакувати наші позиції в острівній зоні. Протягом минулої доби здійснивна позиції Сил оборони.Натаоперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні зта, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.