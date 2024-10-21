46 атак на Покровському напрямку, на Курахівському ще більше: карта фронту на 21 жовтня

Триває 971 день війни. У традиційному ранковому звіті Генштабу розповіли про поточну ситуацію на фронті. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки (ОВТ) противника.

Уражено два пункти управління БпЛА, один засіб ППО, одну артилерійську систему "та ще два важливі об'єкти ворога", написали в Генштабі. Росіяни поклали 1710 своїх солдатів. Загалом протягом минулої доби відбулось 197 бойових зіткнень. Ворог здійснив більше чотирьох тисяч обстрілів та задіяв для уражень 1424 дрони-камікадзе.

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Яка ситуація на фронті на 21 жовтня

На Харківському напрямку противник чотири рази проводив безуспішні наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла дванадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.

Ситуація на Харківщині

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 20 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва.

Одну атаку неподалік Івано-Дар'ївки відбито Силами оборони на Сіверському напрямку.

Дві спроби загарбників просунутись уперед поблизу Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована.

Ворог п'ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

Бої за Торецьк

46 атак – таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового та Променя, де відбулось відповідно 22 та 9 боєзіткнень.

Покровський напрямок сьогодні

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Окупанти намагаються просунутися на Курахівському напрямку

Одинадцять атак противника зупинено нашими оборонцями в районі Богоявленки та одну – поблизу Новоукраїнки, що на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи тричі намагались просунутись в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Фронт на Півдні України

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 41 авіаудар, застосувавши 72 керовані авіабомби.

Що відбувається на Курщині: дивіться карту