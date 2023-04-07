Жорстокі бої в Бахмуті, гаряча ситуація в Мар'їнці: карта бойових дій за 7 квітня

Російські окупаційні війська надалі зосереджують основні сили, наступаючи на Сході України. Ціль ворога – Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

У Генштабі ЗСУ 7 квітня повідомили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу відбито понад 40 атак противника.

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Яка ситуація на напрямках

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка – Донецької.

Окупанти наступали в районі Спірного: карта бойових дій

Найгарячіша ситуація на Бахмутському напрямку, де ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої.

Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту.

Карта боїв у Бахмуті

Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав.

Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар'їнку, де було відбито 19 ворожих атак. Водночас ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар'їнка та Побєда.

Окупанти наступають на Мар'їнку: карта бойових дій

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка і Велика Новосілка Донецької області.

Сили оборони вдарили по росіянах

противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон.оперативна обстановка без суттєвих змін. Росія продовжує використовувати повітряний простір та територію Білорусі. Разом з тим, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів ("Орлан-10", Supercam та "Ланцет-3"), а також 3 коригованих авіаційних бомби.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.