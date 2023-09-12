Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, успіх у районі Роботиного: карта боїв за 12 вересня

Оперативна обстановка на Сході та Півдні залишається складною, проте наші бійці стримують росіян і наступають. Українські воїни мали успіх у районі Роботиного.

Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави.

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Оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається досить складною.

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

У районі відповідальності ОСУВ "Хортиця"противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Іванівки Харківської області, Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки Луганської області. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Кліщіївки

У районі відповідальності ОСУВ "Таврія"противник завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших захисників в районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області.

Карта боїв у районі Авдіївки

противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Омельника, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Водночас ворог намагається відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ. Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта боїв у районі Роботиного

ЗСУ знищують наступальний потенціал росіян

Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити ураження противнику в його тилу.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам'янки Херсонської області та Кривого Рогу Дніпропетровської області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 прифронтових населених пунктів. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ"оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.противник завдав авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області. Здійснив понад 15 артилерійських та мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню прифронтових областей.