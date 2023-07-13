Окупанти змінили акцент удару під Авдіївкою, просування ЗСУ: карта боїв за 13 липня

Російські окупанти продовжують наступати на кількох напрямках на Сході України, однак не мають успіху. Водночас ворог намагається стримати українські сили, які наступають на Півдні.

Росія зосереджує основні зусилля на декількох напрямках на Сході України. Мовиться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

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На зазначених напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Сили оборони під обстрілами стримують наступ росіян

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаударів біля Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Новоселівського

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Кераміка Донецької області. Ворог завдав авіаудару біля Пантелеймонівки на Донеччині. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

Сили оборони відбили атаку в районі Кераміка: карта боїв

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Ворог завдав авіаудару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

Карта боїв за Мар'їнку

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаударів біля Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли кількох населених пунктів Донецької області.

Карта бойових дій в районі Новомихайлівки

Сили оборони просуваються на Півдні

ворог завдав авіаударів в районах Ступочок, Олександро-Шультиного та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Північне та Південне Донецької області.наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаудару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка Харківської області.напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Карта бойових дій на Півдні України

Сили оборони завдали ударів по окупантах

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

оперативна обстановка без суттєвих змін.противник зберігає військову присутність. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.