ЗСУ просуваються крізь жорстокі бої, росіяни сунуть на Авдіївку: карта боїв за 15 червня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові протягом минулої доби зосереджували зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках. На решті напрямків противник веде оборону.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.
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Росіяни наступали на чотирьох напрямкахНа Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки. На цьому напрямку росіяни завдали авіаударів та вели обстріли з артилерії.
Карта боїв на Бахмутському напрямкуНа Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, але успіху не мав. Росіяни також застосували авіаудари та артилерійські обстріли.
Карта боїв в районі АвдіївкиНа Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Донецької області.
Карта боїв у Мар'їнціНа Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Окупанти завдали авіаударів та вели обстріли з артилерії.
Карта боїв на Лиманському напрямку
Яка ситуація на інших напрямках
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Разом з тим, окупанти ведуть обстріли територій Півдня.
Також росіяни завдають авіаударів та здійснюють мінометні обстріли на Шахтарському, Куп'янському, Сіверському та Слобожанському напрямках.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
Де тривають активні бої
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 14 червня інформувала, що наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв. ЗСУ наступають на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
За її словами, на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.
Сили оборони нищать окупантів
- Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.