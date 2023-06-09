ЗСУ відбили всі атаки ворога в Мар'їнці, росіяни наступають біля Бахмута: карта боїв за 9 червня
9 червня 2023, 08:30Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові, попри втрати, продовжують наступальні дії на кількох напрямках на Сході України. Водночас на Півдні ворог вже тривалий час в обороні.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Сході України тривають важкі бої.
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Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.
Росіяни наступають на Бахмутському напрямкуНа Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора. Ворог не мав, успіху. Росіяни вели обстріли з артилерії, а також завдали авіаударів.
Карта боїв на Бахмутському напрямкуНа Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Ворог обстріляв населені пункти з артилерії.
Росіяни наступали в районі ВеселогоНа Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Ворог завдав авіаційних ударів, а також здійснив артилерійські обстріли.
Мапа боїв в районі АвдіївкиНа Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник зазнав втрат. Ворог з артилерії обстріляв Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.
Карта боїв у Мар'їнці
Яка ситуація на інших ділянках фронтуНа Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки, а також вів обстріли з артилерії. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Великої Новосілки, а також здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни завдають артилерійських обстрілів і авіаударів. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Ворог обстріляв прикордоння України.
Сили оборони знищують окупантів
- Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Було знищено 6 ударних та 4 розвідувальних БпЛА різних типів.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти противника.