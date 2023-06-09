ЗСУ відбили всі атаки ворога в Мар'їнці, росіяни наступають біля Бахмута: карта боїв за 9 червня

Російські військові, попри втрати, продовжують наступальні дії на кількох напрямках на Сході України. Водночас на Півдні ворог вже тривалий час в обороні.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Сході України тривають важкі бої.

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Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Росіяни наступають на Бахмутському напрямку

противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора. Ворог не мав, успіху. Росіяни вели обстріли з артилерії, а також завдали авіаударів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Росіяни наступали в районі Веселого

протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Ворог обстріляв населені пункти з артилерії.противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Ворог завдав авіаційних ударів, а також здійснив артилерійські обстріли.

Мапа боїв в районі Авдіївки

наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник зазнав втрат. Ворог з артилерії обстріляв Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.

Карта боїв у Мар'їнці

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони знищують окупантів

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Було знищено 6 ударних та 4 розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти противника.

противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки, а також вів обстріли з артилерії.ворог завдав авіаудару в районі Великої Новосілки, а також здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни завдають артилерійських обстрілів і авіаударів.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Ворог обстріляв прикордоння України.