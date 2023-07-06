ЗСУ наступають під Бахмутом, ворог хоче витіснити наші сили на Луганщині: карта боїв за 6 липня

Українські військові стримують російських окупантів та водночас наступають на Півдні та Сході. Нашим захисникам вдається просунутися вперед на кількох напрямках.

Російські окупаційні війська надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тільки протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.

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Ворог наступає у районі Новоселівського й хоче витіснити українські сили біля Новоєгорівки

противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Окупанти завдали авіаударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Також росіяни обстріляли Харківську область з артилерії та мінометів.

Карта боїв в районі Новоселівського

противник у ході ведення наступальних дій намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаудару в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Росіяни намагалися витіснити українські сили в районі Новоєгорівки: карта боїв

Сили оборони просуваються на флангах біля Бахмута

наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Разом з тим, наші військові продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник завдав авіаударів в районах Богданівки та Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. Водночас противник завдав авіаударів в районах Авдіївки та Невельського. Противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Авдіївки

наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Ганівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

Карта боїв у Мар'їнці

Сили оборони просуваються на Півдні

Карта боїв на Півдні

напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Гаврилівки, Новодарівки, Зміївки та Антонівки Херсонської області, а також здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українські воїни знищують окупантів

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

противник завдав авіаударів в районах Золотої Ниви, Одрадного, Макарівки та Рівнополя на Донеччині. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів Донецької області.противник зберігає військову присутність. Ворог завдав авіаударів в районах Грабовського Сумської області; Плетенівки Харківської області та по місту Харків. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів.оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.