Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині: оновлена мапа DeepState
- Росіяни просунулися біля селища Новоекономічне в Донецькій області та біля села Зелений Гай у Харківській області.
- Аналітики DeepState також уточнили лінію зіткнення біля Рідкодубу та Карпівки в Донецькій області 23 липня.
Росія продовжує тиснути на лінії фронту. Зокрема, противник просунувся одразу біля двох населених пунктів – у Донецькій та Харківській областях.
Про це в середу, 23 липня, розповіли аналітики DeepState, передає 24 Канал. Ресурс оновив мапу бойових дій.
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Де просунулися росіяни?
За даними DeepState, на Донеччині противник просунувся біля селища Новоекономічне, водночас на Харківщині – біля села Зелений Гай.
Окрім того, аналітики уточнили лінію зіткнення біля Рідкодубу та Карпівки, що в Донецькій області.
Ситуація в Донецькій області: дивіться на карті
Ситуація у Харківській області: дивіться на карті
Нагадаємо, вранці 23 липня Генштаб ЗСУ звітував про 167 бойових зіткнень на лінії фронту. Найбільше штурмів відбулося на Покровському напрямку – 74.
Росіяни тиснули в районах Полтавки, Новоторецького, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Зеленого Кута, Дачного та Олексіївки.