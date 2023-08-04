"Плани Росії не вдалися": у Зеленського розповіли, чи бачать втому світу від війни

Повномасштабна війна триває вже майже півтора року. У Офісі Президента заявили, що не бачать у світі втоми від неї.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква наголосив, що наразі серед партнерів не спостерігається втоми від війни в Україні. Союзники готові підтримувати нашу державу стільки, скільки це буде потрібно.

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Втоми немає ні з боку лідерів, ні з боку населення

Наратив про втому – російський. У Офісі Президента розповіли, що зараз не бачать її навіть у тих державах, на які Росія має значний вплив.

За словами Ігоря Жовкви, росіяни почали говорити про втому, оскільки зрозуміли, що їхні плани про захоплення України за три чи п'ять днів, не вдалися.

Ми з вами спілкуємося в серпні 2023 року, понад 500 днів війни минуло. І ми не бачимо втоми ні з боку лідерів наших партнерів, не бачимо втоми з боку журналістів, не бачимо втоми з боку населення цих країн,

– сказав він.

Україна отримує конкретну практичну допомогу

Натомість зараз союзники поступово виходять на траєкторію конкретної практичної допомоги Україні. Ігор Жовква переконаний, що це теж свідчить про відсутність втоми.

Тому я не бачу цієї втоми. І вона точно не настане, поки Україна не переможе,

– сказав заступник керівника Офісу Президента.

Він наголосив, що Україна має впевненість у тому, що допомога буде продовжуватись до перемоги, адже саме такі заяви чує від партнерів та не має підстав їм не довіряти.

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