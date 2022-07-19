Дитяча омбудсменка сказала, скільки дітей в Україні зникли через війну

Від війни росії проти України страждають діти. Їх вбивають, залишають сиротами, викрадають та примусово депортують російські окупанти.

росіяни вбили щонайменше 353 українських дитини

Лише за офіційними даними станом на ранок 19 липня унаслідок збройної агресії росії та повномасштабної війни в Україні загинуло 353 дитини, ще понад 676 дітей було поранено. Ці цифри страшні, але неостаточні. Про це 24 каналу повідомила уповноважена президента України з прав дітей Дар'я Герасимчук.

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Що можна сказати однозначно, ці цифри – це не просто цифри, а дитячі долі. Це – закінчені, відібрані, покалічені дитячі життя,

– констатувала вона.

За її словами, назвати точну кількість постраждалих дітей наразі неможливо. Тож зараз можна оперувати лише тими цифрами, які може підтвердити Генеральна прокуратура України.

Більше можна буде дізнатися лише тоді, коли з'явиться доступ до територій, які сьогодні є тимчасово окупованими ворогом. Але й тоді, аби визначити точну цифру постраждалих до останньої дитини, потрібні будуть роки.

Майже 2 сотні дітей перебувають у розшуку

Також омбудсменка озвучила офіційні дані щодо кількості дітей, які наразі перебувають у розшуку Національної поліції України. Мова йде про 191 дитину.

Варто зауважити, що не всі вони зникли саме на тимчасово окупованих територіях чи у зоні проведення активних бойових дій. Однак, з більшістю справді трапилося саме це.

Скількох дітей примусово депортували

Не можна забути й про тих дітей, яких загарбники примусово депортували чи перемістили на території росії, білорусі чи маріонеткових квазіреспублік у тимчасово окупованій частині Донецької і Луганської областей.

Як пояснила Дар'я Герасимчук, тут конкретної цифри також немає. За інформацією з відкритих джерел, російська влада відкрито говорить про 350 тисяч українських дітей, яких вони нібито евакуювали.

"Але ми з вами чудово розуміємо, що це не евакуація, а примусова депортація та переміщення, інакше дітей вже повернули б до України", – підкреслила вона.

Натомість Україна володіє інформацію про 5100 випадків примусової депортації чи переміщення дітей. Таку кількість встановили на основі заяв від громадян до Національного інформаційного бюро.

Тобто сьогодні ми верифікуємо дані про 5100 дітей, яких будуть розшукувати за допомогою міжнародних організацій, міжнародного Червоного Хреста та усіма можливими способами,

– заявила дитяча омбудсменка.

Дар'я Герасимчук про те, як українські діти страждають від війни: дивіться відео

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