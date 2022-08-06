У Чорному морі перебувають 9 російських кораблів: загроза ракетних ударів висока

Загроза ракетних ударів з Чорного моря залишається все ще дуже високою. Ворог все ще тримає в акваторії свої судна з крилатими ракетами типу "Калібр".

Як зазначають в оперативному командуванні "Південь", майже десяток російських суден зараз перебувають в акваторії Чорного моря. І ніхто не виключає, що в будь-який момент зі сторони окупованого півострова Крим не здійснюватимуться ракетні обстріли.

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Чотири носії крилатих ракет напоготові

Наразі у Чорному морі залишається 9 бойових кораблів, а також катерів росіян. Усі вони маневрують неподалік узбережжя Криму. Що стосується решти ворожих суден, то вони зараз перебувають у пунктах базування.

Водночас не варто нехтувати правилами безпеки. Наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває відразу 4 носії крилатих ракет типу "Калібр". Мовиться про два надводні, а також два підводні судна. Крім того, в акваторії моря перебуває великий десантний корабель.

Нагадуємо, що ризик ракетних ударів усе ще залишається дуже високим. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунали сирени – негайно вирушайте до укриття. Там слід залишатись доти, поки не буде відбою. Такий простий алгоритм дій може врятувати життя вам і вашим близьким.

А ще нам би дуже хотілось подякувати силам ППО, які продовжують знищувати ракети, які ворог випускає по Україні. Їх, як і іншого озброєння окупантів, з кожним днем стає все менше. І все це дозволяє наближати нашу перемогу над росіянами, які цинічно розв'язали війну в нашій державі.

Ворог продовжує зазнавати втрат

До слова, від початку повномасштабного вторгнення вдалось ліквідувати вже 41 650 російських загарбників. Зазначимо, що ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

Також у ворога на 1792 танки, 4032 бойові броньовані машини, 950 артилерійських систем, 260 РСЗВ, 123 одиниці засобів ППО, а також 83 одиниці спеціальної техніки менше.

Крім того, російські загарбники не дорахуються 223 літаків, 191 гелікоптера, 742 БпЛА, 182 крилатих ракет, 15 суден і 2964 автомобілів і автоцистерн.

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