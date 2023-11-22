Здається страшним числом, – військовий експерт припустив, скільки снарядів має Росія

Російські окупанти мають значно більше снарядів, ніж українські захисники. Однак ворог використовує їх далеко не так ефективно, як Сили оборони.

Військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив 24 Каналу, що загарбники не б'ють снарядами по конкретній цілі, а засипають ними великі площі. З такими методами за будь-якої кількості боєприпасів ворог відчуватиме "снарядний голод".

До вашої уваги Буде більше снарядів, які потрібні саме зараз, – Зеленський звернувся до українців

"Про такий вогневий вал, який був минулого літа, на щастя, навіть мови немає. Вони переоцінили свої запаси та свої можливості", – зазначив Дикий.

Скільки снарядів має Росія: дивіться відео 24 Каналу

За його словами, натепер на російських складах приблизно 4 мільйони снарядів. Ще приблизно мільйон досипав лідер КНДР Кім Чен Ин. Отже, усього ворог має близько 5 мільйонів снарядів.

Увесь оборонпром Росії виробляє приблизно 1 100 000 снарядів на рік, і шансів збільшити це число в межах найближчого року в них немає.

Росіянам цього замало

Так, 5 мільйонів здається страшним числом, якщо порівнювати з тим, що весь Євросоюз за рік не спромігся виділити Україні навіть один мільйон снарядів.

Але якщо порівняти з тим, як росіяни звикли воювати, то ми побачимо, що за перші півтора року цієї війни станом на середину літа в них уже було вистріляно 12 мільйонів снарядів. З тим, як вони воюють, у них лишився запас на пів року, навіть не на рік,

– констатував Дикий.

Ба більше, українські військові працюють над тим, щоб ворожі запаси вичерпались ще раніше. Для цього систематично знищують російські склади з боєприпасами.

Росіяни зазнають втрат: останні новини