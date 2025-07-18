"Шахеди", крилаті ракети та балістика: Ігнат розповів, скільки цілей збила ППО від початку війни

Росія продовжує атакувати Україну. Ворог запускає не лише ударні безпілотники "Шахеди", а й ракети.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, скільки цілей збила українська ППО з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

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Що сказав Ігнат про роботу ППО в час війни?

За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії українська протиповітряна оборона збила близько 25 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед" і майже 2,5 тисячі крилатих ракет.