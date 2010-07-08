Росія атакувала "Шахедами", США відновлять допомогу Україні: хронологія 1231 дня війни

07:27, 08 липня

В ОВА повідомили, що у тимчасово захоплених росіянами районах Луганської області через аварійний водогін без питної води залишаються 150 тисяч людей.

Мовиться про жителів Кадіївки, Брянки, Зоринська та низки навколишніх сіл і селищ, захоплених Росією ще у 2014 році.

Протягом 11 років відновленню критичної інфраструктури росіяни не приділяли жодної уваги.