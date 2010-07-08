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24 Канал Новини України Росія атакувала "Шахедами", США відновлять допомогу Україні: хронологія 1231 дня війни
8 липня, 07:33
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Росія атакувала "Шахедами", США відновлять допомогу Україні: хронологія 1231 дня війни

Ярослав Погончук

Триває 1231 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог продовжує тероризувати мирне населення та не припиняє спроб окупувати дедалі більше українських територій

Про головні події на фронті, російські обстріли, здобутки на міжнародній арені та втрати окупантів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Яку зброю Україна могла просити у Німеччини: BILD опублікували таємний список 

 
07:33, 08 липня

Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

  • Особового складу – близько 1 028 610 (+1 070) осіб;
  • танків – 10 995 (+0);
  • бойових броньованих машин – 22 967 (+4);
  • артилерійських систем – 30 034 (+41);
  • РСЗВ – 1 434 (+2);
  • засобів ППО – 1 192 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172);
  • крилатих ракет – 3 439 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 456 (+86);
  • спеціальної техніки – 3 927 (+0).
07:27, 08 липня

150 тисяч жителів ТОТ Луганщини залишаються без питної води

В ОВА повідомили, що у тимчасово захоплених росіянами районах Луганської області через аварійний водогін без питної води залишаються 150 тисяч людей.

Мовиться про жителів Кадіївки, Брянки, Зоринська та низки навколишніх сіл і селищ, захоплених Росією ще у 2014 році. 

Протягом 11 років відновленню критичної інфраструктури росіяни не приділяли жодної уваги.

 

07:11, 08 липня

Суд у Росії залишив учасників справи "третьої Джанкойської групи" у СІЗО

"Кримська солідарність" повідомляє, що південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив запобіжний захід учасникам справи "третьої Джанкойської групи".

Алі Мамутов, Наріман Аметов, Вохід Мустафаєв і Енвер Халілаєв залишаться в СІЗО щонайменше до 13 жовтня, Ремзі Куртнезіров - під домашнім арештом до тієї ж дати, 
– йдеться у повідомленні.

07:08, 08 липня

Скільки російських кораблів є у морі на бойовому чергуванні

У ВМС розповіли про кількість російських ракетоносії, які виведено у море.

Скільки російських кораблів виведено в море:

  • в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
07:07, 08 липня

Трамп повідомив, що надасть Україні "ще трохи зброї"

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати мають відправити Україні додаткову оборонну зброю.

Ми повинні це зробити. Вони повинні бути в змозі захистити себе. Вони дуже сильно постраждали. Ми відправимо ще трохи зброї — в першу чергу оборонної,
– заявив Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

07:04, 08 липня

ТЦК можуть переформатувати

Речник Командування Сухопутних військ Віталій Саранцев повідомив, що через російські удари ТЦК, можливо, доведеться певною мірою змінювати формат надання послуг.

Серед можливих варіантів:

  • заходи розосередження військовослужбовців;
  • надання послуг дистанційно;
  • розширення цифровізації.


 