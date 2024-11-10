"Цього не буде": республіканець сказав, чого точно не зробить Трамп щодо України

Політика Дональда Трампа може вплинути на ситуацію в Україні. Майбутній очільник США у своїй передвиборчій кампанії стверджував, що йому вдасться припинити російсько-українську війну. Думки в суспільстві розділились, адже лідер республіканців доволі непередбачуваний.

Громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що, за даними останніх опитувань, 63% американців за підтримку України до повноцінної перемоги. Він підкреслив, що і республіканці, і демократи також переконані, що США має виділяти військову допомогу на потреби ЗСУ.

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Позиція Трампа щодо України

Борис Пінкус вважає, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський мають багато спільного, адже ніхто не очікував, що вони здобудуть такі успіхи у політиці. Проте є і відмінність – лідер республіканців непередбачуваний.

Зеленський не може бути таким, адже він висловлює потреби українського народу,

– зауважив він.

Зустріч Зеленського і Трампа

Пінкус нагадав, що президент України нещодавно зустрічався із майбутнім очільником США. Після цього Трамп сказав, що багато нового дізнався про війну в Україні та назвав Зеленського непохитним.

І найголовніше, на чому він наголосив – якщо і буде угода з Росією, то вона ніколи не вплине на національні інтереси України. Цим все сказано,

– зазначив він.

Член Республіканської партії підкреслив, що Трамп виконує свої обіцянки. Він, на його думку, не здасть жодного клаптика української землі.

"Трамп не має права, адже це не по-американськи та суперечить національним інтересам. Вороги США можуть сприйняти будь-які поступки щодо Росії як дозвіл на свої злочини", – зауважив Борис Пінкус.

Він вважає, якщо Трамп не дасть відсіч російській агресії на території України, то Китай чи Північна Корея також захочуть претендувати на чужі землі.

Зверніть увагу! Російський опозиціонер Володимир Мілов припустив, якщо Дональд Трамп говоритиме про припинення війни в Україні з Владіміром Путіним, то той намагатиметься домовитися про замороження війни на поточній лінії фронту та послаблення санкцій, щоб накопичити сили. Таке "перемир'я" може вигідно виглядати для Трампа – як політичний успіх, а для Путіна – як перепочинок перед новим наступом.