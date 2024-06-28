Україна не виграє війну, у них закінчуються люди, – Трамп на дебатах з Байденом

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зробив скандальну заяву стосовно України. Американський політик заявив, що наша держава не виграє війну з Росією.

Про це Дональд Трамп заявив під час дебатів з Джо Байденом, нинішнім президентом США і кандидатом на вибори від Демократичної партії, передає 24 Канал.

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Трамп пояснив, чому вважає, що Україна не виграє у війні

Експрезидент США зазначив, що в України нібито закінчуються люди та солдати. Саме тому, на його думку, наша держава "не виграє цю війну".

Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величні міста із золотими тисячолітніми куполами – і все через нього (Джо Байдена – 24 Канал) та дурні рішення, які він ухвалив,

– сказав Трамп.

Політик також зауважив, що Росія на Україну "ніколи не напала б, якби я був президентом". Також Трамп нагадав, що за його президентства Путін не забирав землі.

"Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А під час мого президентства – ні. Путін знав, що зі мною не можна грати", – наголосив кандидат у президенти Сполучених Штатів.

Під час брифінгу Дональд Трамп неочікувано відреагував на "мирні ініціативи" Владіміра Путіна, назвавши їх – "неприйнятними". Водночас американський політик підкреслив, що війна в Україні не повинна була початися.

Експрезидент США також звинувачував Джо Байдена у тому, що той "нічого не зробив, щоб війна закінчилася". Зокрема, Трамп сказав, що Байден "завів нас у погану позицію з Україною та Росією".