Комбінована атака по Україні, росіяни просунулися на Донеччині: хронологія 1150 дня війни
Повномасштабна агресія Росії проти України триває вже 1150 днів. Запеклі бої по всій лінії бойового зіткнення та російські злочинні обстріли мирних українських міст продовжуються.
Про наслідки ворожих ударів, ситуацію на фронті та головні події дня – читайте в хронології 24 Каналу.
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Що відбулося за день
Постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та понад 30 приватних обійсть, повідомив Ігор Терехов. Вже сорок постраждалих, Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди, Зараз відомо про 26 постраждалих. Також є інформація про одного загиблого, його тіло знайшли у власній квартирі. Міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що зафіксовано 4 удари ракетами по місту. Одна з ракет вдарила по густонаселеному району та влучила у багатоповерхівку. Під завалами можуть бути люди. Щодо Дніпра надійшла тільки інформація від Сергія Лисака про самі вибухи. Очільник Дніпропетровської ОВА написав: "Вся інформація згодом". У Сумах повідомляли про те, що тричі почули вибухи. Спершу не було інформації про джерело походження цих вибухів та ймовірні наслідки. Пізніше виконувач обов'язків мера міста Суми Артем Кобзар повідомив про 3 влучання БпЛА типу "Шахед" по промисловому об'єкту. Попередньо, відомо про одного загиблого. Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, ворог просунувся біля Розливу Донецької області. Окрім цього, є просування росіян у Костянтинополі. Місцеві телеграм-канали повідомляли про дим після вибуху. Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що місто атакував реактивний БпЛА. Приліт реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують, У Повітряних силах повідомили, що кілька груп "Шахедів" на півночі Полтавщини та на півдні Чернігівщини рухаються курсом на Київщину. Згодом у Київській ОВА заявили про роботу сил ППО. Там закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників і перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Харків атакували балістичними ракетами з касетним начинням
– додав він.
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові, є десятки постраждалих та жертва
– повідомив Терехов.
Ракети атакували Дніпро і Харків
У Сумах є прильоти БпЛА по промисловому об'єкту
Росіяни просунулися у кількох населених пунктах на Донеччині
Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним БпЛА
– повідомив Кім.
На Київщині працювала ППО, була загроза ударних дронів і для Києва
Постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та понад 30 приватних обійсть, повідомив Ігор Терехов.
Вже сорок постраждалих,
Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди,
Зараз відомо про 26 постраждалих. Також є інформація про одного загиблого, його тіло знайшли у власній квартирі.
Міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що зафіксовано 4 удари ракетами по місту. Одна з ракет вдарила по густонаселеному району та влучила у багатоповерхівку. Під завалами можуть бути люди.
Щодо Дніпра надійшла тільки інформація від Сергія Лисака про самі вибухи. Очільник Дніпропетровської ОВА написав: "Вся інформація згодом".
У Сумах повідомляли про те, що тричі почули вибухи. Спершу не було інформації про джерело походження цих вибухів та ймовірні наслідки.
Пізніше виконувач обов'язків мера міста Суми Артем Кобзар повідомив про 3 влучання БпЛА типу "Шахед" по промисловому об'єкту. Попередньо, відомо про одного загиблого.
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, ворог просунувся біля Розливу Донецької області.
Окрім цього, є просування росіян у Костянтинополі.
Місцеві телеграм-канали повідомляли про дим після вибуху. Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що місто атакував реактивний БпЛА.
Приліт реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують,
У Повітряних силах повідомили, що кілька груп "Шахедів" на півночі Полтавщини та на півдні Чернігівщини рухаються курсом на Київщину.
Згодом у Київській ОВА заявили про роботу сил ППО. Там закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників і перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.