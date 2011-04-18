Комбінована атака по Україні, росіяни просунулися на Донеччині: хронологія 1150 дня війни

Повномасштабна агресія Росії проти України триває вже 1150 днів. Запеклі бої по всій лінії бойового зіткнення та російські злочинні обстріли мирних українських міст продовжуються.

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Що відбулося за день