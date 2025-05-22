Ракетний удар по Харкову, атака дронів на Тульську область Росії: хронологія 1184 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1184 добу. Росія не полишає спроб окупувати якомога більше наших територій, продовжує завдавати ракетних ударів і атакували безпілотниками.

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – повідомляє 24 Канал.

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