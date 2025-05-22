Ракетний удар по Харкову, атака дронів на Тульську область Росії: хронологія 1184 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1184 добу. Росія не полишає спроб окупувати якомога більше наших територій, продовжує завдавати ракетних ударів і атакували безпілотниками.
Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – повідомляє 24 Канал.
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21 травня російські джерела заявили, що українська "ДРГ" увійшла до Брянської області, за понад 70 кілометрів від кордону. ISW не виявив доказів цих тверджень. Окупанти просунулися на напрямку Великої Новосілки. У Тулі, Новомосковську й інших населених пунктах Тульської області багато годин лунали вибухи. Росіяни скаржилися на "масовану атаку дронів". На Дніпропетровщині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару з південного сходу. У Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено 8 приватних будинків. У 2 людей гостра реакція на стрес. У Миколаєві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди". У Харкові пролунали вибухи. Росія завдала ракетного удару. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. У Павлограді прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".
Яка ситуація на фронті: огляд ISW
Тульську область Росії масовано атакували дрони
У Дніпропетровській області пролунав вибух
Ракетний удар по Харкову: є постраждалі
Російські дрони атакували Миколаїв
Росіяни вдарили ракетою по Харкову
На Дніпропетровщині пролунали вибухи
21 травня російські джерела заявили, що українська "ДРГ" увійшла до Брянської області, за понад 70 кілометрів від кордону. ISW не виявив доказів цих тверджень.
Окупанти просунулися на напрямку Великої Новосілки.
У Тулі, Новомосковську й інших населених пунктах Тульської області багато годин лунали вибухи. Росіяни скаржилися на "масовану атаку дронів".
На Дніпропетровщині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару з південного сходу.
У Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено 8 приватних будинків. У 2 людей гостра реакція на стрес.
У Миколаєві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".
У Харкові пролунали вибухи. Росія завдала ракетного удару. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.
У Павлограді прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".