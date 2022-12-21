В Україну приїхав голова Генштабу Польщі: мав відверту розмову із Залужним

Польща неодноразово заявляла про повну підтримку України у війні проти Росії. У середу, 21 грудня, з робочим візитом до України приїхав голова польського Генштабу.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зустрівся із генералом Раймундом Анджейчаком.

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Яка мета візиту

За словами Залужного, під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку.

Вдячний, що Україна не сама у спротиві російській збройній агресії, і в цьому величезна заслуга польських братів,

– пише Головнокомандувач.

Крім того, він подякував за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси і необхідні матеріали.

Українські військові навчаються у Польщі

Залужний нагадав, що на території Польщі проводять професійну підготовку наших військовослужбовців. Ба більше, Польща допомагає перейти Україні на важке озброєння держав-членів НАТО.

Головнокомандувач наголосив також про лікування та реабілітацію українських захисників у Польщі. Залужний впевнений, що "без вільної України немислима вільна Польща".

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